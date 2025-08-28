augusztus 28., csütörtök

Tűzeset

11 perce

Lángokban áll egy présház Kurdon

A Széchenyi utcába riasztották a tűzoltókat.

Teol.hu

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy présház Kurdon, a Széchenyi utcában. A dombóvári hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez, a rajok három vízsugárral körülhatárolták a tüzet. Az épületből kivittek egy gázpalackot, amelyet közvetlen hő ugyan nem ért, de a palack kormos lett – tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: Illusztráció/MW

 

 

