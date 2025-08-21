Lángoló trágya és kidőlt fa adott munkát a tűzoltóknak

Avar és gaz gyulladt meg mintegy háromszáz négyzetméteren kedd délután Szekszárdon, a Cinege utcában. A szabadtéri tűzesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A tűzeset bejelentőjét a mentők kivizsgálás céljából kórházba szállították, tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Szerves trágya égett

Forrás: Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Negyven négyzetméternyi területen összehordott szerves trágya égett szerda délután Dombóváron, a Teleki utcában. A tűzesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik egy erőgép támogatásával, két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett tüzet.

Nagy méretű nyírfa dőlt járdára, valamint annak lombozata két személyautót takart be szerda délután Dunaföldváron, az Ifjúság téren. A műszaki mentéshez a dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrész segítségével távolították el a kidőlt fát.