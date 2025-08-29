Lángolt az akácos Sauli tetőn

Két hektárnyi területen égett az akácos, gazos terület péntek reggel Szekszárdon, a Sauli tetőn – tájékoztatott Köves Péter tű. főhadnagy, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Fotó: Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A lángok két tanyát is veszélyeztettek, amelyek közül az egyik épület tetőszerkezetét el is érték. A szabadtéri tűzesethez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi, a kiskunhalasi és a véméndi hivatásos, továbbá a bátaszéki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik három vízsugár, kéziszerszámok és puttonyfecskendők segítségével fékezték meg a tagolt terepen, erős szélben terjeszkedő tüzet. Az esemény során személyi sérülés nem történt – tájékoztatott közelményben a szóvívő.