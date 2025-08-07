augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Cserbenhagyta a baleset helyszínét

1 órája

Látta ezt a fehér Mazdát? A rendőrség is nagy erőkkel keresi

Címkék#cserbenhagyás#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#balesetek#Mazda

Teol.hu

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomoz egy baleset ügyében, amely 2025. június 26-án este 22:20 körül történt Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám utca 2. szám előtt – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit r.alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. 

Egy fehér Mazda tulajdonosát keresi a rendőrség
Fotó: police.hu

Egy ismeretlen rendszámú, fehér Mazda áttért a szemközti sávba, és visszapillantó tükrével nekiütközött egy szürke Opel Corsának. Az ütközéskor az Opel tükre letört, szilánkjai megsértették a sofőrt, aki nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A Mazda vezetője megállás nélkül továbbhajtott.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik az eset idején a környéken tartózkodtak, és információval rendelkeznek. Bejelentés tehető személyesen a főkapitányságon, telefonon a 06-74-501-100/3257-es melléken vagy a 112-es segélyhívón. Írja felhívásában a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az ügy részleteit a police.hu oldalon olvashatja. 

 

