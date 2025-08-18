Műszaki mentés
1 órája
Megfáradt faághoz riasztották a tűzoltókat
Lakóház oldalának és az ingatlan kapujának támaszkodott egy letört vastag faág vasárnap délelőtt Várdombon, a Gépjavító lakótelepen.
A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik motoros láncfűrész segítéségével távolították el a letört faágat – derült ki a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményéből.
