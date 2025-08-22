augusztus 22., péntek

Baleset

56 perce

Mentők és tűzoltók rohantak az M6-os balesetéhez, a sofőr egyedül volt a kocsiban

Címkék#balesetek#szalagkorlát#Dunaszentgyörgy#autópálya

Teol.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M6-os autópálya 120-as kilométerszelvényénél, Dunaszentgyörgy térségében, a Pécs felé vezető oldalon, tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak annak vezetője utazott. A balesethez a mentők is kiérkeztek.

Police,Lights,On,Car,During,Traffic,Surveillance,On,The,City
Fotó: QINQIE99 / Forrás:  Shutterstock

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
