Baleset
56 perce
Mentők és tűzoltók rohantak az M6-os balesetéhez, a sofőr egyedül volt a kocsiban
Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M6-os autópálya 120-as kilométerszelvényénél, Dunaszentgyörgy térségében, a Pécs felé vezető oldalon, tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak annak vezetője utazott. A balesethez a mentők is kiérkeztek.
