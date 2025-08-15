2 órája
A mezőőr szúrta ki a két gyanús fiatalt
A Szekszárdi Járási Ügyészség hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat egy 19 és egy 22 éves férfi ellen, akik a bűncselekményt társtettesekként követték el.
A vádirat szerint a vádlottak 2024. október 24-én kora délután autóval az egyik Tolna vármegyei település külterületére mentek, ahol az utánfutójukról lepakoltak és az út melletti fás területre közösen elhelyeztek kb. fél köbméter mennyiségű hulladékot. Az engedély nélkül, jogosulatlanul kihelyezett hulladékok egy régi személygépkocsiból származó, bontott alkatrészek voltak, így az autó első ülése, első szélvédője, oldalsó ablaka, egy lámpatest, illetve műanyag burkolat darabok, amelyeket a vádlottak a fák közé dobáltak – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.
Mint azt írták, a vádlottak által lerakott hulladékok alkalmasak voltak az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő és azok összetevői, illetve az élő szervezet veszélyeztetésére, továbbá fennállt a veszélye, hogy csapadék hatására belőlük szennyezőanyagok oldódnak ki, és a talajba, talajvízbe kerülnek.
Mise után lopta el az adománypénzt, de a sekrestyés rázárta a templomotA mise után lopta el a cserkészeknek gyűjtött adományt egy férfi.
A hulladékok elhelyezését követően a vádlottakat észrevette a helyi mezőőr, akinek kérdésére a vádlottak elismerték, hogy ők szállították oda az alkatrészeket. A mezőőr ezért értesítette a járőröket, a vádlottak pedig a rendőri felszólításnak eleget téve a lerakott hulladékot elszállították, a területet helyreállították.
Megvert egy 87 éves férfit egy hajléktalan Szekszárd belvárosábanIdős férfit ütött meg egy hajléktalan Szekszárd belvárosában.
A fiatal felnőtt vádlottakkal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés meghozatalára tett indítványt. A 22 éves elkövető korábban már állt bíróság előtt, vele szemben közérdekű munka büntetés kiszabását, míg büntetlen előéletű fiatalabb társa esetében próbára bocsátás intézkedés alkalmazását szorgalmazza az ügyészség a Szekszárdi Járásbíróságnál.