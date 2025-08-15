A mezőőr szúrta ki a két gyanús fiatalt

A vádirat szerint a vádlottak 2024. október 24-én kora délután autóval az egyik Tolna vármegyei település külterületére mentek, ahol az utánfutójukról lepakoltak és az út melletti fás területre közösen elhelyeztek kb. fél köbméter mennyiségű hulladékot. Az engedély nélkül, jogosulatlanul kihelyezett hulladékok egy régi személygépkocsiból származó, bontott alkatrészek voltak, így az autó első ülése, első szélvédője, oldalsó ablaka, egy lámpatest, illetve műanyag burkolat darabok, amelyeket a vádlottak a fák közé dobáltak – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Illusztráció: Shutterstock

Mint azt írták, a vádlottak által lerakott hulladékok alkalmasak voltak az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő és azok összetevői, illetve az élő szervezet veszélyeztetésére, továbbá fennállt a veszélye, hogy csapadék hatására belőlük szennyezőanyagok oldódnak ki, és a talajba, talajvízbe kerülnek.