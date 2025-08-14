augusztus 14., csütörtök

Mise után lopta el az adománypénzt, de a sekrestyés rázárta a templomot

Címkék#templom#Szekszárd#lopás

A mise után lopta el a cserkészeknek gyűjtött adományt a szekszárdi római katolikus templomból egy nagykanizsai férfi. Pechjére a szertartás után a riasztóval ellátott templomban rekedt, előbb a sekrestyés, majd a rendőrök nyitottak neki ajtót.

Teol.hu

Egy szekszárdi nő értesítette a rendőrséget a napokban, hogy bezárt a templomba egy tolvajt. Az asszony elmondta, hogy őt az egyik – helyi biztonsági rendszerekkel foglalkozó – cég alkalmazottja értesítette, hogy a Béla király téren levő templom riasztórendszere betörést jelzett – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Police.hu

A nő azonnal visszament a templomba, melyet nem sokkal korábban – az esti mise után – zárt és riasztott be. Mikor belépett, maga is meglepődött, hogy nincs egyedül. Egy férfi éppen akkor pakolta ki a lelakatolt perselyben levő adományt. Az asszony kiment a templomból, a tolvajra zárta az ajtót, és azonnal szólt a rendőröknek. A szekszárdi járőrök perceken belül a helyszínre értek.

A 44 éves nagykanizsai férfi elmondta nekik, hogy néhány órával korábban vonattal érkezett Szekszárdra, és arra gondolt, hogy a templomban gyorsan pénzhez tud jutni. Az este fél hatkor kezdődő mise alatt elbújt a gyóntatófülkében, majd miután a hívek elmentek, felfeszítette a cserkészek támogatására kihelyezett faperselyt, amelyből csaknem 30 000 forintot szedett ki. Arra nem számított, hogy a templomot rázárják, és ott még riasztó is van.

Fotó: Police.hu

Az egyenruhások a tolvajt elszámoltatták, majd előállították és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A perselyből elemelt pénzt pedig az egyház képviselőjének még aznap vissza is adták.

 

