Mise után lopta el az adománypénzt, de a sekrestyés rázárta a templomot

Egy szekszárdi nő értesítette a rendőrséget a napokban, hogy bezárt a templomba egy tolvajt. Az asszony elmondta, hogy őt az egyik – helyi biztonsági rendszerekkel foglalkozó – cég alkalmazottja értesítette, hogy a Béla király téren levő templom riasztórendszere betörést jelzett – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

A nő azonnal visszament a templomba, melyet nem sokkal korábban – az esti mise után – zárt és riasztott be. Mikor belépett, maga is meglepődött, hogy nincs egyedül. Egy férfi éppen akkor pakolta ki a lelakatolt perselyben levő adományt. Az asszony kiment a templomból, a tolvajra zárta az ajtót, és azonnal szólt a rendőröknek. A szekszárdi járőrök perceken belül a helyszínre értek.