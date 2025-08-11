Leégett a falu országos hírű, ikonikus építménye – Szándékosan gyújtották fel! (fotók, videó)

A helyiek beszámolója szerint a tragédia előzményei is nyugtalanítóak: egy fiatal tartózkodott a mórágyi buszmegállónál, akit a mentők szállították kórházba. Úgy tudni, a fiatal korábban többször is a buszmegállóban aludt, sőt, a tűz éjjelén is itt volt. Szemtanúk szerint gyógyszerre ivott alkoholt, a váró melletti biciklitárolóval pedig betörte az ott parkoló menetrend szerint közlekedő távolsági busz első szélvédőjét.

Glöckner Henrik, Mórágy polgármesterének a telefonja egész nap csörgött a mórágyi buszmegálló miatt. A helyiek már az újjáépítést tervezik. Fotó: Mártonfai Dénes

Nyomoz a rendőrség

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, a helyszínen összegyűjtött adatokból kiderült, hogy augusztus 10-én este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta azokat. A 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfiról kiderült, hogy részeg volt és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt a gyújtogatás idején. A gyorsteszt ugyanis többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit végül kórházba szállították.

Igazi közösségi tér volt a buszmegálló. A kép 2023-ban készült

Fotó: Mártonfai Dénes

A helyszíni szemle során észlelték a rendőrök, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.

A gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.

Országos hírű volt a mórágyi buszmegálló

A 2020-as évek elején megvalósult felújítás valódi közösségi teljesítmény volt: a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Egyesület és az Összetartás Mórágyért Egyesület tagjai önkéntes munkával, adományokból tették otthonossá a várót. Kényelmes fotelek, asztalok, könyvespolc és apró dekorációk tették egyedivé, a „Tolna megye legszebb buszmegállójaként” emlegették.