Leégett a falu országos hírű, ikonikus építménye – Szándékosan gyújtották fel! (fotók, videó)
Szomorú hétfőre ébredt a Tolna megyei település. Vasárnap éjjel leégett a mórágyi buszmegálló, ami igazi országos különlegesség volt. A helyiek ugyanis néhány éve egy „nappali kényelmével” rendezték be. Az ügyben a rendőrség nyomoz, a helyiek pedig már az újjáépítést tervezik.
Fotó: Denes Martonfai
A helyiek beszámolója szerint a tragédia előzményei is nyugtalanítóak: egy fiatal tartózkodott a mórágyi buszmegállónál, akit a mentők szállították kórházba. Úgy tudni, a fiatal korábban többször is a buszmegállóban aludt, sőt, a tűz éjjelén is itt volt. Szemtanúk szerint gyógyszerre ivott alkoholt, a váró melletti biciklitárolóval pedig betörte az ott parkoló menetrend szerint közlekedő távolsági busz első szélvédőjét.
Nyomoz a rendőrség
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, a helyszínen összegyűjtött adatokból kiderült, hogy augusztus 10-én este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta azokat. A 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfiról kiderült, hogy részeg volt és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt a gyújtogatás idején. A gyorsteszt ugyanis többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit végül kórházba szállították.
A helyszíni szemle során észlelték a rendőrök, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.
A gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.
Országos hírű volt a mórágyi buszmegálló
A 2020-as évek elején megvalósult felújítás valódi közösségi teljesítmény volt: a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Egyesület és az Összetartás Mórágyért Egyesület tagjai önkéntes munkával, adományokból tették otthonossá a várót. Kényelmes fotelek, asztalok, könyvespolc és apró dekorációk tették egyedivé, a „Tolna megye legszebb buszmegállójaként” emlegették.
Felgyújtották az ikonikus mórágyi buszmegállótFotók: Mártonfai Dénes
Már az újjáépítést tervezik
– A szépen kicsinosított építmény ugyan önkormányzati tulajdonban volt, de a helyiek szívüket-lelküket beletették. Most ismét összefogunk, már több felajánlás is érkezett, van, aki munkát, más berendezési tárgyakat ajánlott fel – mondta lapunknak Glöckner Henrik polgármester.
Teol.hu videó
