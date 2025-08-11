Most jött: vasárnaptól tilos a szabadtéri tűzgyújtás!

Az intézkedést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével 2025. augusztus 10-től rendeli el. A tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, az erdőtüzek többségét ugyanis továbbra is emberi figyelmetlenség, például eldobott csikk okozza.

Magyarország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken egyaránt. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, a kiszáradt erdőtalajok pedig a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

A tilalom – amely vonatkozik a parlag- és gazégetésre is – kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás.

Az aktuális fokozott tűzveszélyről (tűzgyújtási tilalomról) a NÉBIH hivatalos honlapjain (https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/, www.erdotuz.hu), valamint az azokról elérhető további szakmai honlapokon tájékozódhat. A fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom) a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen aktuális állapot látható.

Vármegyei statisztika:

Idén már 145 alkalommal vonultak a tűzoltók szabadtéri tüzekhez, amelyeknél több, mint 242 hektárnyi terület égett le. 384 készenléti járműre volt szükség a tüzek megfékezéséhez. Mivel a hőségben kiszárad a növényzet, a legkisebb szikra vagy hőforrás is képes nagy tüzet okozni a szabadban, ezért tűzvédelmi szempontból sehol nem tanácsos ilyenkor tüzet gyújtani. Legutóbb kétezer négyzetméternyi területen gondozatlan szőlő és füves vegetációs terület égett Dombóváron, a Pulai hegyen. Az augusztus 10-ei tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendő és kéziszerszámok segítségégével oltották el e keletkezett lángokat.