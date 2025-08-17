Baleset
57 perce
Motor és személyautó ütközött – mentő érkezett a helyszínre
A Bonyhádon a Deák Ferenc utcában félpályán halad a forgalom – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Illusztráció: Shutterstock
Motorkerékpár és személyautó ütközött össze Bonyhádon, a Deák Ferenc utcában, a 6-os főút közelében. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a motort. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre