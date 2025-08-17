Motor és személyautó ütközött – mentő érkezett a helyszínre

Motorkerékpár és személyautó ütközött össze Bonyhádon, a Deák Ferenc utcában, a 6-os főút közelében. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a motort. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.