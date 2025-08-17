augusztus 17., vasárnap

Baleset

57 perce

Motor és személyautó ütközött – mentő érkezett a helyszínre

A Bonyhádon a Deák Ferenc utcában félpályán halad a forgalom – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Teol.hu
Illusztráció: Shutterstock

Motorkerékpár és személyautó ütközött össze Bonyhádon, a Deák Ferenc utcában, a 6-os főút közelében. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a motort. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

 

