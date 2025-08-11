augusztus 11., hétfő

Közlekedés

18 perce

Motoros okozott balesetet a 6-os úton: ketten megsérültek

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#balesetek#közlekedés

Teol.hu

Sérüléses baleset történt szombaton, a 6-os főúton, nem messze Dunaszentgyörgytől. Egy motoros utasával közlekedett Paks felé, amikor a 119-es kilométerszelvény közelében nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte forgalmi okból lassító autó mögött. 

Fotó: Police.hu

A motoros az ütközést fékezéssel próbálta elkerülni, de elveszítette uralmát a kétkerekű felett, és elesett. A motor pedig nekiütközött az autónak. A balesetben a motor sofőrje és utasa is könnyebben sérült. Mindkettőjüket kórházba szállították – tudatta a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

Rádió
radio1gong.huhirfm.hu