Motoros okozott balesetet a 6-os úton: ketten megsérültek
Sérüléses baleset történt szombaton, a 6-os főúton, nem messze Dunaszentgyörgytől. Egy motoros utasával közlekedett Paks felé, amikor a 119-es kilométerszelvény közelében nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte forgalmi okból lassító autó mögött.
A motoros az ütközést fékezéssel próbálta elkerülni, de elveszítette uralmát a kétkerekű felett, és elesett. A motor pedig nekiütközött az autónak. A balesetben a motor sofőrje és utasa is könnyebben sérült. Mindkettőjüket kórházba szállították – tudatta a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
