Motoros és utasa sérült meg a 6-os főúton

Pénteken a kora délutáni órákban történt egy motoros baleset a 6-os főút bonyhádi szakaszán. A motor vezetéstechnikai hiba miatt megcsúszott az úton, majd elesett. A kétkerekűn ketten utaztak, az elsődleges információk szerint mindketten könnyebben megsérültek – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.