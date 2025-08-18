augusztus 18., hétfő

Motoros és utasa sérült meg a 6-os főúton

Fotó: TVMRFK

Pénteken a kora délutáni órákban történt egy motoros baleset a 6-os főút bonyhádi szakaszán. A motor vezetéstechnikai hiba miatt megcsúszott az úton, majd elesett. A kétkerekűn ketten utaztak, az elsődleges információk szerint mindketten könnyebben megsérültek – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.    


 

