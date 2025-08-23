Nem is egyedül ölt Viktória? - Borzalmas dolgokat suttognak a helyiek a csecsemőgyilkosságról

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő nem egyedül lakott a házban: párja, Attila is vele élt. A falu lakói szerint kapcsolatuk feszült és viharos volt.

Kinek falazhat Viktória, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja? Fotó: Bors

Erről egyébként az ügy egy másik szereplője is beszélt néhány napja. István, aki korábban együtt volt Viktóriával, elismerte, hogy még nem régen is zaklatta a nőt a nagyobbik, közös gyermekük miatt.

Tény, hogy azt írtam neki, hogy meg fogom verni, de végül hozzá sem értem. Hogy miért nehezteltem rá? Nem engedtek a kisfiam, Máté közelébe! A saját, most ötéves gyermekemet nem láttam már másfél éve! Mondhatni, eltiltottak tőle.

– mondta a Borsnak István.

Ellentmondások az anya vallomásaiban

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében különösen furcsa, hogy több falubeli korábban együtt látta Viktóriát és Attilát a csecsemővel, miközben a férfi és a gyanúsított anya édesanyja is azt állította, hogy azon a végzetes napon vitték ki először sétálni a gyermeket. Erről egy helyi polgárőr is beszélt portálunknak. A helyieket és a környéket jól ismerő férfi azt mondta: két alkalommal, két különböző utcában is látta a párt, amint az újszülött csecsemőt tolták a faluban.