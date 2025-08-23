augusztus 23., szombat

Ki lehetett az?

1 órája

Nem is egyedül ölt Viktória? - Borzalmas dolgokat suttognak a helyiek a csecsemőgyilkosságról

Címkék#csecsemőgyilkosság#gyilkosság#bűnügy#Nagydorog

Egyre több kérdés merül fel a borzalmas tragédiával kapcsolatban. Bár hivatalosan eddig egyedül Viktóriát, a 25 éves édesanyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal, a helyiek közül sokan úgy vélik, hogy a tragédiához másnak is köze lehetett.

Munkatársunktól

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő nem egyedül lakott a házban: párja, Attila is vele élt. A falu lakói szerint kapcsolatuk feszült és viharos volt. 

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja valakinek falaz
Kinek falazhat Viktória, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja? Fotó: Bors

Erről egyébként az ügy egy másik szereplője is beszélt néhány napja. István, aki korábban együtt volt Viktóriával, elismerte, hogy még nem régen is zaklatta a nőt a nagyobbik, közös gyermekük miatt.

Tény, hogy azt írtam neki, hogy meg fogom verni, de végül hozzá sem értem. Hogy miért nehezteltem rá? Nem engedtek a kisfiam, Máté közelébe! A saját, most ötéves gyermekemet nem láttam már másfél éve! Mondhatni, eltiltottak tőle.

mondta a Borsnak István.

Ellentmondások az anya vallomásaiban

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében különösen furcsa, hogy több falubeli korábban együtt látta Viktóriát és Attilát a csecsemővel, miközben a férfi és a gyanúsított anya édesanyja is azt állította, hogy azon a végzetes napon vitték ki először sétálni a gyermeket. Erről egy helyi polgárőr is beszélt portálunknak. A helyieket és a környéket jól ismerő férfi azt mondta: két alkalommal, két különböző utcában is látta a párt, amint az újszülött csecsemőt tolták a faluban.

Letartóztatásba került a csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya

Fotók: Kiss Albert

Rezzenéstelen arccal a bíróságon

Amint azt megírtuk, Viktóriát szombaton letartóztatták. A bíróságra rezzenéstelen arccal érkezett, a sajtó kérdéseire nem válaszolt, és sem megbánást, sem érzelmet nem mutatott. Úgy tudjuk – és az ügyvédje is erről beszélt –, hogy több vallomása is ellentmond egymásnak, így a hatóságok számára egyre nyilvánvalóbb, hogy nem mond igazat.

Kinek falazhat a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja?

A nagydorogi csecsemőgyilkosság körül továbbra is rengeteg a kérdés. Az egyre valószínűbb, hogy a kéthetes gyermeket agyonverhették. Emellett egyre valószínűbb az is, hogy a kisfiú halálában más is érintett lehetett, a legnagyobb kérdés azonban most már az: ha ez igaz, miért falaz a gyanúsított anya a lehetséges bűntársának?

 

