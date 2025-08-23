1 órája
Nem is egyedül ölt Viktória? - Borzalmas dolgokat suttognak a helyiek a csecsemőgyilkosságról
Egyre több kérdés merül fel a borzalmas tragédiával kapcsolatban. Bár hivatalosan eddig egyedül Viktóriát, a 25 éves édesanyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal, a helyiek közül sokan úgy vélik, hogy a tragédiához másnak is köze lehetett.
A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő nem egyedül lakott a házban: párja, Attila is vele élt. A falu lakói szerint kapcsolatuk feszült és viharos volt.
Erről egyébként az ügy egy másik szereplője is beszélt néhány napja. István, aki korábban együtt volt Viktóriával, elismerte, hogy még nem régen is zaklatta a nőt a nagyobbik, közös gyermekük miatt.
Tény, hogy azt írtam neki, hogy meg fogom verni, de végül hozzá sem értem. Hogy miért nehezteltem rá? Nem engedtek a kisfiam, Máté közelébe! A saját, most ötéves gyermekemet nem láttam már másfél éve! Mondhatni, eltiltottak tőle.
– mondta a Borsnak István.
Ellentmondások az anya vallomásaiban
A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében különösen furcsa, hogy több falubeli korábban együtt látta Viktóriát és Attilát a csecsemővel, miközben a férfi és a gyanúsított anya édesanyja is azt állította, hogy azon a végzetes napon vitték ki először sétálni a gyermeket. Erről egy helyi polgárőr is beszélt portálunknak. A helyieket és a környéket jól ismerő férfi azt mondta: két alkalommal, két különböző utcában is látta a párt, amint az újszülött csecsemőt tolták a faluban.
Letartóztatásba került a csecsemőgyilkossággal gyanúsított anyaFotók: Kiss Albert
Rezzenéstelen arccal a bíróságon
Amint azt megírtuk, Viktóriát szombaton letartóztatták. A bíróságra rezzenéstelen arccal érkezett, a sajtó kérdéseire nem válaszolt, és sem megbánást, sem érzelmet nem mutatott. Úgy tudjuk – és az ügyvédje is erről beszélt –, hogy több vallomása is ellentmond egymásnak, így a hatóságok számára egyre nyilvánvalóbb, hogy nem mond igazat.
Kinek falazhat a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja?
A nagydorogi csecsemőgyilkosság körül továbbra is rengeteg a kérdés. Az egyre valószínűbb, hogy a kéthetes gyermeket agyonverhették. Emellett egyre valószínűbb az is, hogy a kisfiú halálában más is érintett lehetett, a legnagyobb kérdés azonban most már az: ha ez igaz, miért falaz a gyanúsított anya a lehetséges bűntársának?
