Nehéz napok várnak rá

1 órája

Itt tartják fogva Viktóriát, a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított anyát (videóval)

Munkatársunktól

A rendőrség nyilvánosságra hozott egy alig egyperces videót, amelyen az látható, ahogy a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktóriát az előzetes tárgyalás előtt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületébe szállítják. A felvételeken úgy tűnik, a nő egy kihallgatáson vesz részt, majd a képsorok végén a kalocsai börtönbe kísérik.

A kalocsai börtön az ország egyik legkeményebbikje. A nagydorogi csecsemőgyiékosra nehéz napok várnak ott. A fotó illusztráció
A kalocsai börtön az ország egyik legkeményebbikje. A nagydorogi csecsemőgyiékosra nehéz napok várnak ott. A fotó illusztráció
Forrás: MW archívum

A hírhedt intézményben körülbelül száz női fogvatartott számára van hely, és oda viszik az ország minden részéből azokat, akiket a legsúlyosabb bűncselekményekkel – köztük emberöléssel – gyanúsítanak vagy ítéltek el. A börtön közismerten kemény közeg, így nem lesz könnyű dolga Viktóriának, aki a bizonyítékok alapján saját, mindössze kéthetes kisfiával végzett.

Az előzményekért görgessen lejjebb!

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
