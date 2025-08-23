1 órája
Itt tartják fogva Viktóriát, a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított anyát (videóval)
A rendőrség nyilvánosságra hozott egy alig egyperces videót, amelyen az látható, ahogy a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktóriát az előzetes tárgyalás előtt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületébe szállítják. A felvételeken úgy tűnik, a nő egy kihallgatáson vesz részt, majd a képsorok végén a kalocsai börtönbe kísérik.
A hírhedt intézményben körülbelül száz női fogvatartott számára van hely, és oda viszik az ország minden részéből azokat, akiket a legsúlyosabb bűncselekményekkel – köztük emberöléssel – gyanúsítanak vagy ítéltek el. A börtön közismerten kemény közeg, így nem lesz könnyű dolga Viktóriának, aki a bizonyítékok alapján saját, mindössze kéthetes kisfiával végzett.
Az előzményekért görgessen lejjebb!
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a volt élettárs – „Ez őrültség!”Újabb fordulatot vett a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye.
Pszichológus a nagydorogi csecsemőgyilkosságról: „Egy gyermek halálát nem lehet feldolgozni, csak együtt élni vele”Megkerestük Kitanics Márk klinikai szakpszichológust, hogy mi vezethet odáig, hogy egy anya végezzen újszülött gyermekével.
Agyonverhették a nagydorogi csecsemőt - Szorul a hurok az anya körül
Az anya a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja – részleteket közölt a rendőrség (videóval)A települést megrázó tragédiáról első alkalommal beszéltek nyilvánosan.
A nagydorogi csecsemőgyilkosságról tart sajtótájékoztatót a rendőrség – Percről percre (videó)Új részletek derülnek ki a nagydorogi csecsemőgyilkossággal kapcsolatban.
Megszólalt a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja és a nagyanyjaA rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.
Holtan találták meg a Nagydorogon eltűnt kéthetes csecsemőtGyermekgyilkosság miatt nyomoz a rendőrség.
Ez borzalmas: eltűnt egy kéthetes csecsemő Nagydorogon – körözi a rendőrség