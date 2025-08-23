augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulók
Semmilyen érzelmet nem mutatott

1 órája

Rezzenéstelen arccal sétált a bíróság épületébe a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória (képgaléria)

Címkék#csecsemőgyilkosság#gyilkosság#Nagydorog#bűncselekmény

Ma, szombaton a Szekszárdi Járásbíróság döntést hozott a 25 éves Viktória ügyében. A nőt, akit a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsítanak, harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték. A fiatal anya teljesen összeomlott a döntés hallatán: abban bízott, hogy a tárgyalást követően visszatérhet nagydorogi otthonába élettársához, Attilához és édesanyjához, Olgához.

Bencze Péter

A nagyjából harminc percig tartó tárgyalás végén az ügyészség indítványára a bíró úgy határozott, hogy fennáll a veszélye annak: Viktória, hogy a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított édesanya megszökhetne, elrejtőzne, vagy megpróbálná befolyásolni a tanúkat, amennyiben szabadlábon védekezhetne.

Viktóriát, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját rendőrök gyűrűjében kísérték a bíróság épületébe
Viktóriát, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját rendőrök gyűrűjében kísérték a bíróság épületébe Fotó: Kiss Albert

Életfogytiglant is kaphat Viktória

Erről dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség szóvivője tájékoztatta portálunkat. Dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője hozzátette: a bűncselekmény, amellyel a fiatal anyát gyanúsítják, akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető. Mint mondta, a szökés kockázata is indokolta az előzetes letartóztatást. Viktória a döntést nem tudta elfogadni, és azonnal fellebbezést jelentett be. A fiatal nőt ettől függetlenül a kalocsai börtönbe szállították.

Rezzenéstelen arrcal érkezett az anya

Rezzenéstelen arccal érkezett a bíróságra a csecsemőgyilkossággal gyanúsított fiatal nő. Hiába próbálták az újságírók kérdezni, egyetlen kérdésre sem válaszolt, és a megbánás legapróbb jeleit sem mutatta. Úgy tudjuk, a különböző kihallgatások során több, egymásnak ellentmondó vallomást adott, így a hatóságok előtt már teljesen nyilvánvaló, hogy hazudik.

Letartóztatásba került a csecsemőgyilkossággal gyanúsított anya

Fotók: Kiss Albert

„Nem sziklaszilárdak a bizonyítékok” – állítja ugyanakkor dr. Molnár Péter, a gyanúsított ügyvédje. A védő lapunknak elmondta: álláspontja szerint nem elég megalapozottak a védence ellen felhozott bizonyítékok, így szerinte a letartóztatás sem indokolt. Arra a kérdésre, hogy Viktória továbbra is tartja-e magát ahhoz a vallomáshoz, miszerint őt leütötték, és kisbabáját elrabolták, az ügyvéd nem adott választ.

Egyre közelebb a nagydorogi csecsemőgyilkosság megoldása

Amint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án érkezett a bejelentés a rendőrséghez, hogy eltűnt egy kéthetes kisfiú. Anyja, Viktória azt állította, hogy sétálás közben eszméletét vesztette, és mire magához tért, a csecsemőnek nyoma veszett. A hatóságok azonnal keresni kezdték a babát, akinek holttestét még aznap, délután fél négy körül találták meg a település külterületén, egy kukoricásban. Az igazságügyi orvosszakértő megállapította: a kicsit megölték. A rendőrség azóta vizsgálja, pontosan mi történhetett, és azt sem zárják ki, hogy más is közreműködhetett a tragédiában. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
