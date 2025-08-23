Rezzenéstelen arccal sétált a bíróság épületébe a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória (képgaléria)

A nagyjából harminc percig tartó tárgyalás végén az ügyészség indítványára a bíró úgy határozott, hogy fennáll a veszélye annak: Viktória, hogy a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított édesanya megszökhetne, elrejtőzne, vagy megpróbálná befolyásolni a tanúkat, amennyiben szabadlábon védekezhetne.

Viktóriát, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját rendőrök gyűrűjében kísérték a bíróság épületébe Fotó: Kiss Albert

Életfogytiglant is kaphat Viktória

Erről dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség szóvivője tájékoztatta portálunkat. Dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője hozzátette: a bűncselekmény, amellyel a fiatal anyát gyanúsítják, akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető. Mint mondta, a szökés kockázata is indokolta az előzetes letartóztatást. Viktória a döntést nem tudta elfogadni, és azonnal fellebbezést jelentett be. A fiatal nőt ettől függetlenül a kalocsai börtönbe szállították.

Rezzenéstelen arrcal érkezett az anya

Rezzenéstelen arccal érkezett a bíróságra a csecsemőgyilkossággal gyanúsított fiatal nő. Hiába próbálták az újságírók kérdezni, egyetlen kérdésre sem válaszolt, és a megbánás legapróbb jeleit sem mutatta. Úgy tudjuk, a különböző kihallgatások során több, egymásnak ellentmondó vallomást adott, így a hatóságok előtt már teljesen nyilvánvaló, hogy hazudik.