Megszólalt a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő édesapja és a nagyanyja

Mint arról beszámoltunk, a Paksi Rendőrkapitányság előző nap adott ki körözést a gyermek eltűnése miatt. A keresésben a rendőrök mellett kutatómentők is részt vettek, drónokat és hőkamerákat is bevetve. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Az eltűnésből így lett nagydorogi gyerekgyilkosság.

A nagymama szerint kizárt, hogy a lányának köze lenne a nagydorogi gyermekgyilkossághoz

Fotó: Mártonfai Dénes

A család szerint egy férfi a nagydorogi gyerekgyilkosság elkövetője

A helyszínen sikerült megszólaltatnunk a kisfiú édesapját és nagymamáját is. Ők egybehangzóan állítják: az édesanyát valaki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket. Gyanújuk szerint a nő korábbi párjának köze lehet a tragédiához.

Az említett férfi lapunknak elmondta: valóban jártak nála a rendőrök az eltűnés napján, házkutatást tartottak, őt magát kihallgatták, majd távoztak. A gyanúsítást határozottan visszautasította.

Információink szerint az édesanyát jelenleg pszichiátrián kezelik. Testén több sérülést is találtak, amelyeket a család a támadás bizonyítékaként értékel.

A faluban megoszlanak a vélemények

Nagydorogon mindenki erről a tragédiáról beszél. Többen úgy vélik, az édesanya végzett gyermekével, sőt, van, aki szerint létezik olyan kamerafelvétel, amely azt mutatja: az asszony vitte ki a csecsemőt a közeli kukoricaföldre, ahol magára hagyta. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a baba akkor még életben volt-e.

Rendőrségi nyomozás folyik

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a hatóság részleteket nem közölt.

A nagydorogi tragédia megrázta a települést. A helyiek és a családtagok is választ várnak arra, mi történhetett pontosan a kéthetes csecsemővel.