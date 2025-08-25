augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Napraforgótáblában kötött ki a tetejére borult autó

Napraforgótáblában kötött ki a tetejére borult autó

A gépjármű vezetője elvesztette uralmát a kocsi felett.

Forrás: police.hu

Vasárnap Nagykónyi térségében közlekedett egy autós, aki ismeretlen okból először balra letért a padkára, majd ellenkormányzott és a jobboldali padkára hajtott. Közben elvesztette uralmát a kocsi felett és balra lehajtott az útról, az árokba csapódva megpördült és a tetejére borulva a napraforgótáblában állt meg – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

 

