Közlekedés
2 órája
Napraforgótáblában kötött ki a tetejére borult autó
A gépjármű vezetője elvesztette uralmát a kocsi felett.
Forrás: police.hu
Vasárnap Nagykónyi térségében közlekedett egy autós, aki ismeretlen okból először balra letért a padkára, majd ellenkormányzott és a jobboldali padkára hajtott. Közben elvesztette uralmát a kocsi felett és balra lehajtott az útról, az árokba csapódva megpördült és a tetejére borulva a napraforgótáblában állt meg – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
