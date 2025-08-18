3 órája
Elindult a NAV-razzia, jó lesz vigyázni
A Tolna vármegyei termelők közül is nagyon sokan próbálják meg a nagybani piacokon értékesíteni a termékeiket. Sokan mennek Szegedre, Pécsre, de a Budapestre is. Jó ha tudják, augusztus 15-től elindult a NAV-razzia. Szigorú hatósági fellépés várható a szabálysértőkkel szemben, komoly szankciókat helyeztek kilátásba.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) augusztus 15-től fokozott jelenléttel és gyakori ellenőrzésekkel lép fel a Budapesti Nagybani Piac környékén működő illegális árusokkal szemben. A NAV-razzia célja a szabálytalanságok visszaszorítása, különös tekintettel azokra, akik adószám nélkül, igazolatlan eredetű árut forgalmaznak, vagy elmulasztják a nyugtaadási és foglalkoztatási kötelezettségeiket.
A NAV-razzia célja a feketegazdaság visszaszorítása
A hatósági fellépés kiterjed nemcsak a Nagybani Piac területére, hanem a környező nagyáruházak parkolóiban zajló illegális árusítás visszaszorítására is.
A hatóságok kiemelten vizsgálják: a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, az alkalmazottak bejelentését, az árucikkek eredetét, valamint a jövedéki termékek forgalmazásának szabályosságát.
A NAV végrehajtói a jogszabálysértések súlyosságától függően akár az árukészletet is lefoglalhatják a várható bírság vagy adókülönbözet erejéig. Az ellenőrzések célja a költségvetés védelme és a tisztességes piaci szereplők érdekeinek megóvása.
A szabálytalankodók jelentős szankciókra számíthatnak: akár 2 millió forint bírság is kiszabható nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása esetén. Egymillió forintos büntetés járhat adószám nélküli árusításért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért. A súlyosabb mulasztók utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.