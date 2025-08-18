Elindult a NAV-razzia, jó lesz vigyázni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) augusztus 15-től fokozott jelenléttel és gyakori ellenőrzésekkel lép fel a Budapesti Nagybani Piac környékén működő illegális árusokkal szemben. A NAV-razzia célja a szabálytalanságok visszaszorítása, különös tekintettel azokra, akik adószám nélkül, igazolatlan eredetű árut forgalmaznak, vagy elmulasztják a nyugtaadási és foglalkoztatási kötelezettségeiket.

Pénteken elkezdődött a NAV-razzia a Nagybani Piac környékén, cél a feketegazdaság visszaszorítása

Forrás: Pesti Srácok

A NAV-razzia célja a feketegazdaság visszaszorítása

A hatósági fellépés kiterjed nemcsak a Nagybani Piac területére, hanem a környező nagyáruházak parkolóiban zajló illegális árusítás visszaszorítására is.

A hatóságok kiemelten vizsgálják: a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, az alkalmazottak bejelentését, az árucikkek eredetét, valamint a jövedéki termékek forgalmazásának szabályosságát.

A NAV végrehajtói a jogszabálysértések súlyosságától függően akár az árukészletet is lefoglalhatják a várható bírság vagy adókülönbözet erejéig. Az ellenőrzések célja a költségvetés védelme és a tisztességes piaci szereplők érdekeinek megóvása.

A szabálytalankodók jelentős szankciókra számíthatnak: akár 2 millió forint bírság is kiszabható nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása esetén. Egymillió forintos büntetés járhat adószám nélküli árusításért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért. A súlyosabb mulasztók utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.