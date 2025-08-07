Gyorshajtó gyorshajtót előzött – 183-mal repesztett, most fizethet

Több mint duplájával lépte túl a megengedett sebességet egy autós szerda délután Dombóvár külterületén – közölte Debreceniné Farkas Edit r. alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Fotó: police.hu

A 61-es főúton tartott sebességellenőrzés során a traffipax 183 km/órás tempóval mért be egy szürke járművet, amely az előtte haladót is megelőzte. Az előzött fehér autó sem tartotta be a szabályokat: ő 162 km/órával haladt a megengedett 90 km/óra helyett.

A szabálytalankodók 312 ezer, illetve 140 ezer forintos közigazgatási bírságot kaptak, emellett 8, illetve 6 közlekedési előéleti ponttal is sújtották őket.

A rendőrség hangsúlyozza: a gyorshajtás továbbra is a vezető baleseti okok közé tartozik, ezért mindenkit arra kérnek, hogy tartsa be a sebességhatárokat – hogy mindenki hazaérjen – olvasható a police.hu honlapján, az eset részleteivel együtt.