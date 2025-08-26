Riasztás
Óriási tűz pusztított a szennyvíztelep mellett Mázánál
Négyszáz nagy méretű körbála égett hétfőn Máza külterületén, a szennyvíztelep mellett. A bálák közvetlen környezetében az aljnövényzet is meggyulladt. Az elhúzódó káreset felszámolásához a bonyhádi, komlói és dombóvári hivatásos, továbbá a szászvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik öt vízsugár és kéziszerszámok segítségével, két erőgép támogatása mellett akadályozták meg a lángok továbbterjedését, valamint égették el felügyelet mellett a bálákat – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
