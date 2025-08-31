Ha hívnak a zsaruk, nem biztos, hogy te vagy a rosszfiú! Így ne dőlj be nekik

A csalók telefonon keresik fel áldozataikat, és hivatalosnak tűnő történettel állnak elő. Rendőrnek, banki szakértőnek vagy más hivatalos szerv képviselőjének adják ki magukat, sőt, olykor még hamis igazolványt is bemutatnak. Az OTP telefonos csalás egyre több embert érint, a trükk lényege, hogy az áldozatokat arra próbálják rávenni, hogy vegyék ki a pénzüket a bankból és adják át nekik „biztonságba helyezés” címén, vagy utalják át egy megadott számlaszámra. Ezek a számlák azonban a csalókhoz tartoznak.

Az OTP telefonos csalás áldozatai gyakran túl későn jönnek rá, hogy átverés áldozatai lettek.

Fotó: Flajsz Péter

Miközben az ügyfelek bankfiókba mennek, a csalók azt sulykolják, hogy semmiképp se árulják el az ügyintézőnek, miért vesznek fel nagyobb összeget. A pénzt sokszor már a bank előtt vagy közterületen átveszik, majd nyomtalanul eltűnnek.

Az OTP figyelmeztetése

A bank egyértelművé tette, hogyan ismerd fel az OTP csalást:

a rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kér készpénzfelvételt vagy átutalást „biztonsági számlára”,

vagy átutalást „biztonsági számlára”, nem kérik, hogy titkoljuk el a banki ügyintézők elől a tranzakció okát,

és nem utasítanak sem videóhívásban, sem chatalkalmazásokon keresztül.

Mit tegyél, ha ilyen hívást kapsz?

Az OTP azt tanácsolja, hogy azonnal szakítsd meg a hívást, majd vedd fel a kapcsolatot a bankkal vagy a rendőrséggel a hivatalos elérhetőségeken. Fontos az is, hogy beszélj róla a családoddal és ismerőseiddel – sokan így kerülhetik el, hogy áldozattá váljanak.

Az OTP telefonos csalás áldozatai gyakran azt hiszik, hogy valódi rendőrrel vagy bankbiztonsági szakértővel beszélnek, miközben a csalók minden megtakarításukat elvihetik.

További hasznos tanácsok és az aktuális csalási módszerek az OTP honlapján olvashatók: otpbank.hu/adathalaszat.