Oxigénpalackkal mászott le az aknába – hősként tüntették ki Noé Attilát

Mint arról korábban beszámoltunk, egy kétségbeesett édesanya hívta a 112-es segélyvonalat május 28-án, nem sokkal dél előtt, mert két fia – egy 29 éves férfi és egy 18 éves fiú – egy korábban emésztőgödörként, de jelenleg komposztálóként használt aknában rosszul lett. A bonyhádi rendőrök – közöttük Noé Attila törzszászlós – néhány perc alatt Kakasdra értek, ahol a megriadt anya fogadta őket, aki csak annyit tudott elmondani: „Az aknába esett a kisfiam!”

Noé Attila

Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Attila azonnal lemászott a két méter mély aknába, és megpillantotta a fiatalabbat, aki nem volt eszméleténél. Megpróbálta kihúzni a sérültet, de akkor ő is érezte, hogy fogy az oxigén, ezért gyorsan felmászott a felszínre. A mentősök nem sokkal korábban értek a családi házhoz, így náluk volt oxigénpalack és több maszk is. Kollégánk ekkor felvett egy oxigénmaszkot, aztán egy másik maszkkal és oxigénpalackkal a kezében újra lemászott az aknába, majd feltette az oxigénmaszkot a fiú arcára, aki újra elkezdett lélegezni. Éppen azon dolgozott, hogy valahogy az akna falához húzza a sérültet, amikor a háta mögött megpillantotta a fiú testvérét is, aki szintén nem adott életjelet.

Ekkor érkeztek meg a katasztrófavédelem munkatársai, akik Attilával felhúzták a fiatalabb fiút, majd a bátyját is. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, az idősebb testvért orvosi ellátásra szállították, aki később sajnálatos módon életét vesztette. Öccsét mentőautóval vittek kórházba, azóta teljesen felépült.

Noé Attila hősies tettét a belügyminiszter is elismerte. Augusztus 19-én a Belügyminisztériumban megtartott állami ünnepségen dr. Pintér Sándor Bátorságért Érdemjelet adott át Attilának kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül.