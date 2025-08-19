augusztus 19., kedd

Nagy értékű óra üres dobozát küldte el egy németországi luxusórák kereskedésével foglalkozó cégnek egy Pakson élő orosz férfi.

Pakson akarta átverni a német céget az orosz férfi

Még februárban kezdődött a történet, amikor egy Magyarországon dolgozó külföldi férfi egy luxusórát kínált eladásra az interneten egy Németországban működő, órák adásvételével foglalkozó cégen keresztül, tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A jó pénz reményében az orosz férfi trükközni kezdett, ugyanis a drága órát is meg akarta tartani, de pénzhez is akart jutni az „eladásából.” Így végül csak az üres dobozt adta fel futárszolgálaton keresztül. Mikor a csomag megérkezett Németországba, s kiderült, hogy a megrendelt óra nincs a dobozában, panaszt tett a futárcégnél, hogy az órát kilopták a csomagból a szállítás közben. Mikor elkezdett szorulni a hurok, s kiderült a turpisság, a trükközős férfi elismerte, hogy az egészet azért csinálta, mert azt remélte, hogy a biztosító majd fizet neki az „eltűnt” óráért cserébe.

A paksi rendőrök a napokban gyanúsítottként hallgatták ki a 27 éves férfit csalás kísérlete miatt. Elismerte a felelősségét, és elmondta azt is, hogy a luxusóra feltehetően csak egy másolat, mert ő sem az eredeti áron vásárolta. Az órát a rendőrök a vizsgálat idejére lefoglalták.

 

