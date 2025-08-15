Lecsapott a TEK: elfogták egy pénzmosó hálózat tagjait (videóval)

A Tolna vármegyei nyomozók információt szereztek arról, hogy ismeretlenek jutalék ellenében embereket kérnek arra, hogy számlát nyissanak. Ezután adják át banki adataikat és a kártyájukat a csalóknak, és segítsenek a számláikra érkező összegek felvételében – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, a nyomozók kezdték felgöngyölíteni a szálakat, miközben számos, a pénzmosásban részt vevő gyanúsítottat hallgattak ki.

A napokban eljutottak a pénzmosó hálózat irányítóihoz, akik a szervezők is voltak, és közreműködtek abban, hogy a csalásokból érkező összegeket a korábban beszervezett számlatulajdonosok akár perceken belül fel is vegyék, ezzel is nehezítve a bankok és a rendőrség vagyonvisszaszerzését. A jól szervezett, több országba is átnyúló bűnelkövetői kör tagjai közül hármat, egy ukrán nőt és két magyar férfit a napokban fogtak el a Terrorelhárítási Központ munkatársainak közreműködésével, majd elszámoltatták őket.