A szekszárdi bíróság letartóztatta annak a pénzmosással foglalkozó hálózatnak a három tagját, akik online csalásokból származó összegek eltüntetésére szerveztek be embereket.

Teol.hu
Lecsapott a TEK: elfogták egy pénzmosó hálózat tagjait (videóval)

Kép: TEK

A Tolna vármegyei nyomozók információt szereztek arról, hogy ismeretlenek jutalék ellenében embereket kérnek arra, hogy számlát nyissanak. Ezután adják át banki adataikat és a kártyájukat a csalóknak, és segítsenek a számláikra érkező összegek felvételében – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, a nyomozók kezdték felgöngyölíteni a szálakat, miközben számos, a pénzmosásban részt vevő gyanúsítottat hallgattak ki.

A napokban eljutottak a pénzmosó hálózat irányítóihoz, akik a szervezők is voltak, és közreműködtek abban, hogy a csalásokból érkező összegeket a korábban beszervezett számlatulajdonosok akár perceken belül fel is vegyék, ezzel is nehezítve a bankok és a rendőrség vagyonvisszaszerzését. A jól szervezett, több országba is átnyúló bűnelkövetői kör tagjai közül hármat, egy ukrán nőt és két magyar férfit a napokban fogtak el a Terrorelhárítási Központ munkatársainak közreműködésével, majd elszámoltatták őket.

A 44 éves nőt csalással és pénzmosással, míg 29 éves és 34 éves társait pénzmosással gyanúsították meg. Közreműködésükkel több tízmillió forintnyi, csalással megszerzett összeg juthatott bűnözők kezébe. A lakásukon tartott kutatások során az online csalásokhoz szükséges eszközökön kívül kábítószert és gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak. A nyomozók mindhármukat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat, melyet a szekszárdi bíróság mindegyikük esetében elrendelt. 

A tolnai nyomozók tovább folytatják az online csalásokkal és pénzmosással foglalkozó hálózat vizsgálatát, illetve azt, hogy a bűncselekményekkel mások is összefüggésbe hozhatók-e. A rendőrök további lépéseket tesznek a sértettektől kicsalt vagyon visszaszerzése érdekében is.

Hogy ne érje kár, legyen mindig elővigyázatos és kellően gyanakvó! Sem a pénzintézet, sem a rendőrség nem kér olyat, hogy hajtson végre bármilyen utalást, mert a pénze veszélyben van!

Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhet további hasznos információkat.

 

