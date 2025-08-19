augusztus 19., kedd

Baleset

1 órája

Részegen száguldott – falnak, oszlopnak, végül a földre borult Kisvejkén

Ittas volt az a 27 éves helyi férfi, aki kocsijával balesetezett a hétvégén Kisvejkén – tájékoztatta portálunkat a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu
Forrás: police.hu

Egy autós közlekedett a hétvégén Kisvejke irányába, amikor nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét. Elvesztette az irányítást a kocsi felett. Előbb egy ház falának ütközött, majd az út mellett levő betonoszlopnak csapódott, és felborult.

Forrás: police.hu

A balesetben a járművet vezető 27 éves helyi férfi nem sérült meg, azonban mikor szondát fújattak vele, az igen magas értéket mutatott. A sofőrt további mintavételre előállították. Az autóval sem volt minden rendben, ugyanis kiderült, hogy arra nem kötöttek felelősségbiztosítást.

A 27 éves kisvejkei férfival szemben ittas járművezetés miatt büntető-, míg a baleset okozása és a biztosítás hiánya miatt szabálysértési eljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.   

A rendőrség nem győzi hangsúlyozni, hogy milyen veszélynek teszi ki mind mások, mind saját magát az, aki alkoholos ital fogyasztását követően ül a volán mögé.

Magyarországon zéró tolerancia van az alkohol és a járművezetés kapcsolatában.

Az alkoholfogyasztás közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásait figyelembe véve mondjunk „ 4 NEM-et az ittas járművezetésre”:

1.         NEM vezetek ittasan!

2.         NEM ülök be olyan személy autójába, akiről tudom, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott, illetve megpróbálom megakadályozni, hogy a járművel elinduljon, és felhívom a figyelmét az ittas járművezetés baleseti kockázatára!

3.         NEM engedem át a jármű vezetését olyan személynek, akiről tudom, hogy szeszesitalt fogyasztott!

4.         NEM kínálom szeszesitallal barátomat, ismerősömet, ha tudom, hogy még járművet fog vezetni!

 

