augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

31°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egymást érték a riasztások

2 órája

Forró napja volt a tűzoltóknak: három tűzeset egy nap alatt vármegyénkben

Címkék#hulladék#láng#bála

Teol.hu
Forró napja volt a tűzoltóknak: három tűzeset egy nap alatt vármegyénkben

Képünk illusztráció (TVKI, archív fotó)

Forrás: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hulladék izzott egy kukásautóban kedd délután Varsádon, a Kossuth utcában. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral hűtötték vissza a jármű rakományát.

Tíz körbála izzott kedd este Tamásiban, a Gábor Áron utcában. A tűzeset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével hűtötték vissza a bálákat, amelyek megbontását követően felügyelet mellett elégették azokat.

Kedd este négyszáz négyzetméternyi területen égett avar és gaz Páriban, a Nagy utcában. A szabadtéri tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat – tudtuk meg Köves Pétertől, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu