Forró napja volt a tűzoltóknak: három tűzeset egy nap alatt vármegyénkben

Hulladék izzott egy kukásautóban kedd délután Varsádon, a Kossuth utcában. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral hűtötték vissza a jármű rakományát.

Tíz körbála izzott kedd este Tamásiban, a Gábor Áron utcában. A tűzeset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével hűtötték vissza a bálákat, amelyek megbontását követően felügyelet mellett elégették azokat.

Kedd este négyszáz négyzetméternyi területen égett avar és gaz Páriban, a Nagy utcában. A szabadtéri tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat – tudtuk meg Köves Pétertől, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől.