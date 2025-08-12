augusztus 12., kedd

Közlekedés

59 perce

Őrület: 90-nel száguldott a rolleres a 6-os főúton (videó)

Címkék#rolleres baleset#6-os út#roller#elektromos roller#közlekedés

Először azt hittük, rosszul látunk. Gyakran találkozhatunk az interneten olyan videókkal, amelyekben a leghajmeresztőbb szabálysértéseket vagy rolleres baleseteket rögzítették, ezúttal csak pár centin múlt, hogy nem történt tragédia.

Teol.hu

Egy férfi minden szabályt, a többi közlekedőt és saját testi épségét is figyelmen kívül hagyva, közel 90-nel cikázott az autók között a 6-os főúton. Csaknem egy újabb rolleres baleset lett a vége, mindössze pár centiméteren múlt, hogy az egyik autós még időben le tudott lassítani. Az esetről videó is készült.

A rolleres balesetek többsége a KRESZ szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt történik. - Fotó: guteksk7 / Forrás:  Shutterstock

A bpiautosok.hu osztotta meg azt a meghökkentő felvételt, amelyen egy rolleres férfi a 6-os főúton nemcsak, hogy felvette a tempót a közúti forgalommal, de szinte akrobatikus manőverekkel előzgette a járműveket. Azonban az igazán hajmeresztő rész csak ezután következett. A férfi hátrapillant, hogy biztonságos-e a sávváltás, de figyelmen kívül hagyva az ott közeledő kocsit a belső sávba húzza járművét. Az érkező audis kénytelen volt erőteljesen fékezni, így is csak pár centiméteren múlt, hogy nem történt tragédia.

- a BpiAutósok videójában nemcsak ez a szituáció látható, a második eset egy Kakasdról Kecelre tartó autós útja közben történt.

Tolnában sem ritkák a rolleres balesetek

A mai modern közlekedés már elképzelhetetlen részei lettek az elektromos rollerek, azonban sokan nem kellő felelőséggel és fegyelemmel használják ezeket. Csaknem egy hete írtunk arról, hogy súlyos fejsérülést szenvedett egy fiatal, aki semmilyen védőfelszerelést sem viselt

 

