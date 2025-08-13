Nyomtalanul eltűnt Petra: egy hónapja nem találják a 15 éves lányt

A Dombóvári Rendőrkapitányságon eljárást folytatnak Sallai Petra Katalin eltűnése kapcsán – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Sallai Petra Katalin. Fotó: Police.hu

Mint azt írták, a 15 éves lány július 14-én engedély nélkül távozott a szekszárdi gyermekotthonból, tartózkodási helye azóta nem ismert, életjelet nem ad magáról.

Sallai Petra Katalin normál testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata szürke farmernadrág, fehér póló és fekete sportcipő.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.