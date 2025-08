Simontornya új Hamiltonja, a rekordidő most 312 ezer forintba került

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai a hétfő délutáni sebességellenőrzés során nem mindennapi rekordot mértek Simontornya belterületén. Az Ady Endre utcában egy autós a megengedett 50 km/óra helyett 117 km/órával száguldott – több mint kétszeresen túllépve a sebességhatárt. A sofőr a gyorshajtásra különösebb magyarázatot nem adott – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Fotó: police.hu

A szabályszegésért 312 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott, mellé 8 közlekedési előéleti pontot is feljegyeztek. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: a gyorshajtás továbbra is az egyik vezető baleseti ok, és aki nem az út-, látási- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedik, komoly veszélyt jelent magára és másokra.