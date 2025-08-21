augusztus 21., csütörtök

Elsőbbségadás kötelező

33 perce

STOP-táblát hagyott figyelmen kívül – súlyos baleset okozott Szekszárdon! (videó)

Címkék#Elsőbbségadás kötelező#stop tábla#balesetek#súlyos sérülés

Kutny Gábor

Egy Volkswagen vezetője közlekedett csütörtökön délelőtt Szekszárdon, a Mátyás király utca egyirányú útszakaszán, és tovább akart haladni egyenesen ugyanebben az utcában. A Zrínyi utca kereszteződésében a STOP tábla jelzése ellenére nem adott elsőbbséget a Zrínyi utcán egyenesen, a Mátyás király utca felé haladó Citroennek, és a két jármű összeütközött. 

Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  MW

A balesetben az elsődleges információk szerint ketten súlyosan, egy személy pedig könnyebben sérült. A helyszínelés rendőri forgalomirányítás mellett jelenleg is zajlik. 

 

 

