Elsőbbségadás kötelező
33 perce
STOP-táblát hagyott figyelmen kívül – súlyos baleset okozott Szekszárdon! (videó)
Egy Volkswagen vezetője közlekedett csütörtökön délelőtt Szekszárdon, a Mátyás király utca egyirányú útszakaszán, és tovább akart haladni egyenesen ugyanebben az utcában. A Zrínyi utca kereszteződésében a STOP tábla jelzése ellenére nem adott elsőbbséget a Zrínyi utcán egyenesen, a Mátyás király utca felé haladó Citroennek, és a két jármű összeütközött.
A balesetben az elsődleges információk szerint ketten súlyosan, egy személy pedig könnyebben sérült. A helyszínelés rendőri forgalomirányítás mellett jelenleg is zajlik.
