Rommá tört egy autó az M6-oson: a roncsban rekedt a sofőr

Vízelvezető árokba borult egy személyautó szombat hajnalban az M6-os százhuszadik kilométerszelvényénél, Dunaszentgyörgy magasságában, a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik a feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsba szorult utast. Ezt követően a mentők súlyos sérüléssel szállították kórházba a gépkocsi vezetőjét – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: TVKI

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a járművet vezető szerb nő feltehetően elaludt a volán mögött, és kocsijával jobbra sodródott, majd nekiütközött a külső szalagkorlátnak. Ezt követően átszakította a korlátot, az út melletti árokban továbbsodródott, és végül egy betonozott vízelvezető árokba csapódott. A 62 éves nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.