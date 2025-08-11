Közlekedés
21 perce
Rommá tört egy autó az M6-oson: a roncsban rekedt a sofőr
Forrás: TVKI
Vízelvezető árokba borult egy személyautó szombat hajnalban az M6-os százhuszadik kilométerszelvényénél, Dunaszentgyörgy magasságában, a Budapest felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik a feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsba szorult utast.
Ezt követően a mentők súlyos sérüléssel szállították kórházba a gépkocsi vezetőjét – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre