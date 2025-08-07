augusztus 7., csütörtök

Csalás

2 órája

Suttyomban zsebre vágta az ötezrest a dohányboltban

Címkék#dohányboltban#címlet#vádlott#lopás

A Szekszárdi Járási Ügyészség csalás miatt emelt vádat egy 35 éves férfi ellen – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Teol.hu
Suttyomban zsebre vágta az ötezrest a dohányboltban

Képünk illusztráció

Forrás: MW

A vádirati tényállás szerint a vádlott tavaly decemberben Tolnán, az egyik nemzeti dohányboltban vásárolt néhány ezer forint értékben cigarettát és öngyújtót, melyekért egy húszezer forintos bankjeggyel fizetett. A vádlott azért, hogy anyagi haszonra tegyen szert – az eladó pillanatnyi figyelmetlenségét kihasználva – a visszajáróként a pultra letett több címlet közül egy ötezer forintos bankjegyet a földre sodort, majd azt állította az eladónak, hogy annyival kevesebb összeget kapott vissza.

Az ily módon megtévesztett eladó a kasszából egy újabb ötezrest adott át a vádlottnak, aki az összes pénzzel együtt távozott. A vádlott anyagi megélhetésének biztosítása céljából 2023. év szeptembere óta rendszeresen követett el hasonló, vagyon elleni bűncselekményeket, melyek matt jelenleg is több bírósági eljárás van ellene folyamatban.

Az ügyészség a férfit szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja. A büntetett előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza a Szekszárdi Járásbíróságnál azzal, hogy a bíróság egyesítse az ügyeket.

 

 

