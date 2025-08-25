Áttért a szemközti sávba, szalagkorlátnak hajtott az 52-es főúton

Szombaton, az 52-es főúton közlekedett egy autós Dunaföldvár irányából Solt felé, amikor a Beszédes József hídon haladva - figyelmetlensége miatt - áttért a szemközti sávba és a szalagkorlátnak ütközött – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.