Veszélyes manőver a hídon
54 perce
Áttért a szemközti sávba, szalagkorlátnak hajtott az 52-es főúton
Forrás: police.hu
Szombaton, az 52-es főúton közlekedett egy autós Dunaföldvár irányából Solt felé, amikor a Beszédes József hídon haladva - figyelmetlensége miatt - áttért a szemközti sávba és a szalagkorlátnak ütközött – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
