Veszélyes manőver a hídon

54 perce

Áttért a szemközti sávba, szalagkorlátnak hajtott az 52-es főúton

Címkék#főút#Beszédes József híd#balesetek

Áttért a szemközti sávba, szalagkorlátnak hajtott az 52-es főúton

Forrás: police.hu

Szombaton, az 52-es főúton közlekedett egy autós Dunaföldvár irányából Solt felé, amikor a Beszédes József hídon haladva - figyelmetlensége miatt - áttért a szemközti sávba és a szalagkorlátnak ütközött – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

 

