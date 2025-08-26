augusztus 26., kedd

Baleset

2 órája

Döbbenet az autópályán: Szarvas okozott balesetet az M6-oson Bölcskénél, sérüléssel végződött a találkozás

Szarvast gázolt egy gépkocsi hétfő éjjel Bölcskénél, az M6-os autópálya kilencvennyolcadik kilométerénél. A baleset helyszínére a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. Az autó sofőrje könnyebben sérült – tudtuk meg Köves Pétertől, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől.

