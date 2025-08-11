augusztus 11., hétfő

Tűz

43 perce

Szőlőültetvényt borítottak el a lángok

Címkék#Dombóvár#tűzeset#tűz#katasztrófavédelem

Teol.hu
Szőlőültetvényt borítottak el a lángok

Kétezer négyzetméternyi területen gondozatlan szőlő és füves vegetációs terület égett vasárnap délelőtt Dombóváron, a Pulai hegyen. 

Fotó: TVKI

A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendő és kéziszerszámok segítségégével oltották el e keletkezett lángokat – tudatta hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

