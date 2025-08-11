Tűz
1 órája
Szőlőültetvényt borítottak el a lángok
Kétezer négyzetméternyi területen gondozatlan szőlő és füves vegetációs terület égett vasárnap délelőtt Dombóváron, a Pulai hegyen.
A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendő és kéziszerszámok segítségégével oltották el e keletkezett lángokat – tudatta hétfőn a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
