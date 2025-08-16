Szörnyű tragédia: már csak holtan tudták kihozni a férfit a lángoló lakásból

Az eset még pénteken történt Tatabánya egyik társasházában, az Ifjúság utcában. Az egységek gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat. Bár a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt, a lakás átkutatása közben szörnyű dologra bukkantak a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Tűzoltók küzdenek a lángokkal egy lakástűznél.

Hetvenhárom lakóépület gyulladt ki

Tolna vármegyében, az év első hat hónapjában hetvenhárom lakóépület gyulladt ki. Ezzel tizenhárom százalékkal kevesebb lakástűz történt, mint 2024 első hat hónapjában – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Lakástűz miatt az idén eddig összesen ketten sérültek meg. A tavalyi év azonos időszakában kilenc sérültről számolt be a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá négy ember életét sajnos már nem lehetett megmenteni.

A füstérzékelő életet menthet

A 73 tűzzel érintett épület egyikében sem volt füstérzékelő, holott a készülék életet és anyagi javakat menthet meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzi. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy kimenekülni az ingatlanból és értesíteni a tűzoltókat. Már olyan füstérzékelők is beszerezhetőek, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére – hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Az első félévben 15 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat (tavaly 11), de szerencsére sem sérülés, sem haláleset nem történt. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt lánggal működő berendezést használnak, és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző-, vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A nyári időszakban, a melegben is csökkenhet a kémények huzathatása, amely miatt a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében szén-monoxid keletkezhet.