Tehergépkocsi ütközött autóval Szekszárdnál: rendőrök irányítják a forgalmat

Ráfutásos baleset történt szerda délelőtt a 6-os és az 56-os számú főút kereszteződésétől nem messze, Szekszárd irányába. A baleset során egy személyautó és egy teherautó ütközött össze – mondta el a TEOL-nak Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A balesetben az elsődleges információ szerint senki sem sérült meg. A helyszínelés véget ért, jelenleg a műszaki mentésre várnak. A baleset helyszínén rendőri irányítás mellett halad a forgalom.