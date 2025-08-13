Közlekedés
29 perce
Tehergépkocsi ütközött autóval Szekszárdnál: rendőrök irányítják a forgalmat
Baleset történt szerda délelőtt a Szekszárd északi felén található körforgalomtól nem messze, a város irányába.
Illusztráció: Getty Images
Ráfutásos baleset történt szerda délelőtt a 6-os és az 56-os számú főút kereszteződésétől nem messze, Szekszárd irányába. A baleset során egy személyautó és egy teherautó ütközött össze – mondta el a TEOL-nak Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A balesetben az elsődleges információ szerint senki sem sérült meg. A helyszínelés véget ért, jelenleg a műszaki mentésre várnak. A baleset helyszínén rendőri irányítás mellett halad a forgalom.
46 perce
