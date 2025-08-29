Teljes az útzár a 61-es főúton

Baleset történt a 31-es kilométerszelvényben a Cece felé vezető szakaszon, Simontornya térségében – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A baleset pénteken reggel 8 óra 30 perc körül történt. A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a balesettel érintett szakaszt, a kisebb méretű járműveket a párhuzamos utcákra terelik.