Baleset

22 perce

Teljes az útzár a 61-es főúton

Teol.hu
Teljes az útzár a 61-es főúton

Illusztráció: Getty Images

Baleset történt a 31-es kilométerszelvényben a Cece felé vezető szakaszon, Simontornya térségében – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A baleset pénteken reggel 8 óra 30 perc körül történt. A helyszínelés és műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták a balesettel érintett szakaszt, a kisebb méretű járműveket a párhuzamos utcákra terelik.

 

